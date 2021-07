Campidoglio: Sgandurra (Acos), calo gradimento romani su servizi dal 2017, poco è cambiato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Rispetto all'altra area di maggiore difficoltà, quella dei rifiuti, il report sottolinea un aumento tra 2015 e 2019 della raccolta differenziata del più 4,3 per cento una riduzione della produzione dei rifiuti totale dello meno 0,7 per cento. Roma con il 45 per cento di raccolta differenziata si pone al di sopra delle principali capitali europee (2019: Berlino 39 per cento, Parigi 34 per cento, Londra 33 per cento), ma secondo il report la scarsa qualità della differenziata incide negativamente sull'effettiva possibilità di riciclo. Inoltre l'impiantistica di trattamento dei rifiuti a Roma si basa su un obiettivo del 65 per cento di differenziata, con un'effettiva performance del 45 per cento, pregiudicando la possibilità di chiusura sostenibile del ciclo dei rifiuti. Il rapporto segnala una riduzione della capacità di trattamento di Ama dal 38 per cento rilevato nel 2015 al 16 per cento nel 2019".