Romania: Commissione Ue, crescita economica al 7,4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Romania crescerà del 7,4 per cento nel 2021 e del 4,9 per cento nel 2022. E' quanto si legge nelle previsioni economiche della Commissione europea per l'estate. Il dato è migliore di quello previsto lo scorso maggio dalla stessa Commissione europea, che prevedeva una crescita dell'economia romena del 5,1 per cento per quest'anno e del 4,9 per cento per l'anno prossimo. Nel primo trimestre del 2021, il Pil della Romania è cresciuto su base trimestrale del 2,8 per cento, sostenuto principalmente dai consumi privati e dagli investimenti. "Al contrario, le esportazioni nette sono state significativamente negative, riflettendo la debole domanda esterna e le interruzioni della catena di approvvigionamento", secondo l'esecutivo dell'Ue. "L'economia romena dovrebbe crescere del 7,4 per cento nel 2021 e del 4,9 per cento nel 2022, un livello più alto del previsto in primavera, a seguito della performance del Pil più forte del previsto nel primo trimestre del 2021", ha informato la Commissione europea. Finora la fiducia dei consumatori e delle imprese della Romania è rimasta forte. "Si prevede che i consumi privati rimarranno estremamente robusti, sostenuti dall'abolizione delle restrizioni, soprattutto nei settori gravemente colpiti dalla pandemia, come le arti dello spettacolo, l'intrattenimento, i ristoranti e gli hotel, nonché da una crescita salariale relativamente forte nei primi mesi dell'anno", prevede l'esecutivo Ue. (segue) (Beb)