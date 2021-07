Romania: Commissione Ue, crescita economica al 7,4 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli investimenti rimarranno solidi nel periodo 2021-2022, sostenuti sia dal settore pubblico che da quello privato. Il continuo aumento degli ordini suggerisce un'espansione dell'attività industriale nei prossimi mesi. Le esportazioni dovrebbero migliorare in linea con la ripresa dei principali partner commerciali della Romania, ma il contributo delle esportazioni nette alla crescita rimarrebbe negativo nel periodo 2021-2022", avverte la Commissione Ue. La crescita dell'economia romena continuerà nel 2022, anche se a un ritmo più lento. Secondo l'esecutivo Ue, il significativo aumento dei prezzi dell'energia e la ripresa della domanda aumenteranno le pressioni inflazionistiche nel 2021. Il tasso annuo di inflazione è passato dall'1,8 per cento di dicembre 2020 a circa il 2,7 per cento di aprile 2021, e quest'anno nel complesso si attesterebbe al 3,2 per cento, scendendo leggermente al 2,9 per cento nel 2022, a seguito dell'attenuazione dell'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia. e rallentamento della domanda. (Beb)