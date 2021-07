Ungheria: Orban ironizza sull’etichetta attribuitagli di nemico della libertà di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha ironizzato sull’etichetta di nemico della libertà di stampa attribuitagli da Reporter senza frontiere (Rsf). In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, il premier ha fatto visita a un’edicola a Budapest dicendo di essere alla ricerca “della libertà di stampa perduta”. “Sono venuto qui perché ci hanno messo sulla lista dei nemici della libertà di stampa. Ho pensato” di venire qui e “chiedere che tipo di giornali critici o insultanti verso il governo ci sono e si possono acquistare”, ha dichiarato Orban nel video, aggiungendo di averne trovati almeno quattro o cinque. “La libertà di stampa è in un pessimo stato se ci sono così pochi luoghi in cui essere insultati”, ha continuato sardonicamente il capo dell’esecutivo. (segue) (Vap)