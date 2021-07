Ungheria: Orban ironizza sull’etichetta attribuitagli di nemico della libertà di stampa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orban è stato incluso nella lista dei nemici della libertà di espressione di Reporter senza frontiere (Rsf). Si tratta dell’unico leader dell’Unione europea a essere inserito nell’elenco nel 2021, accanto a nomi quali quello del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o del presidente russo, Vladimir Putin. “Dalla sua ascesa al potere nel 2010, l’autodefinitosi campione della democrazia illiberale ha gradualmente ed efficacemente minato la pluralità e l’indipendenza dei media”, recita il rapporto di Rsf, per il quale passo dopo passo il premier magiaro ha organizzato l’80 per cento dei media nazionali in modo da avervi un’influenza, ha centralizzato i media pubblici e ha costretto alla chiusura testate indipendenti. L’eurodeputato di Fidesz Tamas Deutsch ha replicato su Facebook che “le vite quotidiane dei giornalisti e corrispondenti stranieri a Budapest sono la confutazione più dura delle loro bugie giornaliere” e ha storpiato il nome di Rsf chiamandola “Fake news senza frontiere”. (Vap)