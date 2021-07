Spagna: vicepremier Calvo, regioni hanno strumenti per prendere decisioni contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni spagnole hanno gli strumenti necessari per prendere decisioni per combattere l'aumento di contagi di coronavirus e, pertanto, la dichiarazione di un nuovo stato di emergenza non è contemplata. Lo ha affermato la vicepremier, Carmen Calvo, invitando alla "cautela" ed evidenziando l'importanza di "continuare a vaccinare molto rapidamente", principalmente i più giovani, tra i quali in questo momento si stanno registrando tassi di contagi più elevati. (Spm)