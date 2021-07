Libia: vicepremier Qatrani, erogare stipendi anche a forze Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale della Libia “non lavora contro nessuno” e intende pagare gli stipendi anche all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e al Comando generale di Khalifa Hafar. Lo ha detto il primo vice primo ministro, Hussein al Qatrani rivelando i dettagli dell'incontro del primo ministro, Abdulhamid Dabaiba, con notabili e sceicchi della regione orientale della Cirenaica tenuto lunedì 5 luglio a Tobruk. Il numero due dell’esecutivo libico ha spiegato che i cittadini libici si lamentano per i servizi scadenti in tutto il Paese, rimarcando la necessità che la Camera dei rappresentanti approvi quanto prima il bilancio unitario 2021. Al Qatrani ha detto, in dichiarazioni diffuse dall'agenzia di stampa libica “Lana”, che l’approvazione del budget è “un diritto delle persone che soffrono a causa dei tagli all'elettricità e dei servizi sanitari scadenti”. Il vicepremier ha ammesso che ci sono stati dei “malintesi” sull’erogazione degli stipendi per l’Lna e il Comando generale, ma ha detto che le differenze sono state appianate e che sull’argomento c’è “grande comprensione” da tutte le parti. (Lit)