India: Jammu e Kashmir, Commissione ridefinizione collegi incontra sette forze politiche

- La commissione per la ridefinizione dei collegi elettorali in visita nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir (6-9 luglio) ha incontrato a Srinagar i rappresentanti di sette partiti. Quattro forze politiche – la Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc), la Conferenza popolare del Jammu e Kashmir (Jkpc o Pc), il Congresso nazionale indiano (Inc) e il Partito comunista marxista (Cpim) – hanno presentato separatamente memorandum indirizzati al governo per chiedere il rispetto di principi di inclusività. Il Congresso, principale forza di opposizione al governo centrale, ha chiesto il ripristino dell’entità statuale. La ridefinizione dei collegi, infatti, è legata al riassetto dell’ex Stato di Jammu e Kashmir, quasi due anni fa. La commissione, presieduta da Ranjana Prakash Desai, giudice emerito della Corte suprema, farà tappa anche a Pahalgam e Kishtwar. (segue) (Inn)