India: Jammu e Kashmir, Commissione ridefinizione collegi incontra sette forze politiche (5)

- L’anno scorso sono stati istituiti i Consigli di sviluppo distrettuali (Ddc), nuove entità amministrative locali introdotte dal governo centrale, con la modifica del Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act: queste strutture, preposte alla preparazione di piani di spesa, includono Comitati distrettuali di pianificazione (Dpc) e sostituiscono i precedenti Consigli distrettuali di pianificazione e sviluppo (Ddb). Le elezioni si sono tenute tra novembre e dicembre. La Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc) e il Partito democratico popolare (Pdp) hanno accolto la novità come un tentativo di sostituire e depotenziare la politica locale; anche altri partiti, pur non essendo contrari a un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti locali, hanno messo in dubbio la necessità di istituire una tale struttura in assenza di rappresentanti all’assemblea legislativa. Inoltre, la Conferenza nazionale e il Partito democratico popolare hanno lamentato di non aver potuto di fatto svolgere la campagna elettorale a causa delle restrizioni imposte per motivi di sicurezza. (Inn)