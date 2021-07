Cina-Italia: ambasciatore Ferrari consegna 4 onorificenze per impegno durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia nella Repubblica popolare cinese, Luca Ferrari, ha consegnato oggi le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Lorenzo Mastrotto, capo maglia a Wuhan, e al segretario generale della China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation, Zhou Jinfeng, nonché le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia al vice presidente della China Development Research Foundation, Lu Mai, e al medico dell'United Family Hospital di Pechino, Guo Tantan. Lo rende noto l'ambasciata in un comunicato. L'impegno umanitario e filantropico legato alla crisi epidemica del Covid-19 è stato il filo conduttore dell'odierna cerimonia di consegna di prestigiose onorificenze, tenutasi presso la residenza dell'ambasciata d'Italia. (segue) (Com)