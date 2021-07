Cina-Italia: ambasciatore Ferrari consegna 4 onorificenze per impegno durante la pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso l'ambasciatore Ferrari ha ricordato come "coloro che si trovavano in Cina in quel momento hanno vissuto le prime delicate fasi dell'emergenza Covid. L'ambasciata a Pechino, da subito in prima linea, ha fornito sostegno ai connazionali, in particolare con le evacuazioni da Wuhan, allora epicentro della pandemia, e poi all'Italia, facilitando l'arrivo di dispositivi medico-sanitari tramite un articolato ponte aereo partito da diverse città della Cina. Queste attività – ha proseguito l'ambasciatore - non si sarebbero potute realizzare senza gli uomini, grandi amici dell'Italia, che premiamo oggi. Il loro straordinario impegno, la proficua collaborazione e la grande amicizia per l'Italia, nonché l'alto senso delle istituzioni, sono stati motori delle loro azioni, risultate poi chiave per il successo delle operazioni dell'ambasciata". (Com)