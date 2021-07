Russia-Usa: legale Paul Whelan chiederà il trasferimento in un carcere negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino statunitense Paul Whelan, condannato per spionaggio in Russia, ha deciso di chiedere il trasferimento in una struttura detentiva statunitense. Lo ha riferito oggi la sua legale, Olga Karlova, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Stiamo preparando una richiesta al tribunale della città di Mosca per ottenere il trasferimento di Whelan in modo che possa scontare la sua pena negli Stati Uniti. Ce lo ha chiesto quando lo abbiamo incontrato nella colonia penale dove è detenuto", ha detto la rappresentante legale del cittadino statunitense. In precedenza, gli avvocati di Whelan hanno ripetutamente sollevato la questione di una potenziale grazia presidenziale nei suoi confronti o di uno “scambio di prigionieri”. Tuttavia, dopo l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden avvenuto lo scorso 16 giugno a Ginevra, su cui l'ex marine statunitense aveva riposto le sue speranze, è stato reso noto che non ci sono più aspettative in merito. Inoltre, il mese scorso il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, ha affermato che non c’è alcun motivo di includere Whelan nelle potenziali liste per lo scambio di prigionieri. (segue) (Rum)