Ue: Gentiloni, focus nei prossimi anni è su passaggio da crescita bassa a sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la ripresa economica, il punto non riguarda tanto quello che succede nel 2021 e nel 2022, ma quello che accadrà nei prossimi anni. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione delle previsioni economiche d'estate. "Le previsioni estive della Commissione europea descrivono una ripresa dell'economia più forte di quanto prevedessimo qualche mese fa. La ragione è che in fondo anche il primo trimestre di quest'anno non è stato così negativo come si temeva e che lo sviluppo della campagna di vaccinazione sta consentendo una ripresa dell'economia anche in quei settori dei servizi in cui la ripresa è arrivata più tardi rispetto alla industria manifatturiera", ha detto. "Quindi, in generale i dati sono positivi, e lo sono anche per l'Italia, con un tasso di crescita del 5 per cento quest'anno. Sono cifre da boom economico, ma dobbiamo sapere che non possiamo accontentarci soltanto di un rimbalzo che ci faccia tornare alla situazione precedente, ai livelli di sviluppo di crescita precedenti. E quindi dobbiamo utilizzare anche le riforme e gli investimenti del piano reso possibile dai grandi finanziamenti europei per avere una crescita stabile, duratura, sostenibile, e non solo un rimbalzo che ci riporti rapidamente alla crescita molto striminzita che abbiamo nel corso degli ultimi 20 anni", ha spiegato."Anche le previsioni per l'anno prossimo per l'economia europea e per quella italiana sono molto favorevoli, con tassi di crescita sopra il 4 per cento che per molto tempo ci siamo sognati. Il punto non riguarda tanto quello che succede nel 2021 e nel 2022, dove dobbiamo continuare nelle campagne di vaccinazione per essere sicuri che questa tendenza positiva sia confermata, ma riguarda quello che accadrà nei prossimi quattro, cinque, sei, dieci anni. Se cioè questa spinta, anche del Recovery finanziato dall'Ue, consentirà di passare da un lunghissimo periodo di crescita troppo bassa a una crescita più sostenuta e più sostenibile", ha proseguito. "E questa è la vera scommessa, ma non è affidata al caso: è affidata a dei programmi di investimenti e di riforme che il governo italiano ha concordato con la Commissione europea e che adesso si tratta di mettere in atto. Ed è una missione difficile, ma anche straordinariamente positiva per il Paese ", ha specificato Gentiloni. (Beb)