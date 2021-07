Mediterraneo: Di Maio, serve governance integrata del mare a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessaria una governance integrata del mare a livello internazionale, e l’Italia promuove una Cabina di regia sul Mare che serva come piattaforma di coordinamento per tutti gli attori. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando alla presentazione dell’ottava edizione del rapporto Italian Maritime Economy di Srm. Il ministro ha sottolineato la necessità di “una strategia condivisa” che valorizzi i “beni comuni euro-mediterranei” e restituisca alla regione convivenza pacifica e prosperità. “Il comparto marittimo può trarre beneficio dai mutamenti che interessano l’arco del Mediterraneo, solo se saremo sempre più protagonisti nel cercare intese e non tensioni”, ha detto Di Maio. L’Italia “molto spesso viene tacciata di dialogare un po’ con tutti. In realtà questo è sempre stato il nostro spirito, dialogare un po’ con tutti per costruire condizioni” che permettano ai comparti marittimo, manifatturiero, industriale, turistico, tecnologico di “poter avere opportunità ovunque”, ha proseguito. (segue) (Res)