Romania: Ue approva aiuti da 1,15 milioni di euro a sostegno delle compagnie aeree

- La Commissione europea ha approvato oggi un programma di aiuti romeno, del valore di 1,15 milioni di euro, lanciato dalle autorità locali per sostenere le compagnie aeree colpite dalla pandemia di Covid-19. L'obiettivo di questo programma è quello di aiutare le compagnie aeree a riprendere o avviare voli regolari da e per l'aeroporto di Targu Mures dalla Transilvania (centro nord della Romania). Lo riferisce lo stesso esecutivo comunitario in un comunicato. La misura è stata approvata nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Secondo lo schema romeno, il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette fino a un massimo di 600 mila euro per beneficiario. L'importo dell'aiuto per impresa sarà calcolato sulla base di un punteggio individuale derivato da alcuni fattori di valutazione, come il numero di voli settimanali. La Commissione ha riscontrato che il regime romeno è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo sugli aiuti di Stato: il sostegno non supererà il limite per beneficiario e l'aiuto sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. (Beb)