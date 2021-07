Innovazione: Gubitosi (Tim), prossimi anni grande opportunità per cambio di passo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 e gli anni che seguiranno "saranno di grandi opportunità sia di business, sia per dare un cambio di passo al Paese". Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria per il Digitale e amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, intervenendo all'evento Anitec-Assinform “Digitale per crescere". Bisognerà darsi da fare, ha aggiunto, "per non perdere quest'opportunità straordinaria", sia "di crescita" che per rendere "un grande servizio al Paese".(Rin)