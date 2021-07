Ue: Gentiloni, sì Consiglio a piani atteso per metà mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' molto probabile che l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai piani di ripresa e resilienza presentati entro fine aprile arrivi a metà di questo mese. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione delle previsioni economiche d'estate, rispondendo a una domanda sul sì al piano di ripresa e resilienza italiano atteso per il prossimo 13 luglio. "Il Consiglio ha 30 giorni di tempo dopo la proposta della Commissione e quindi è molto probabile che queste decisioni di approvare i piani (di ripresa e resilienza), almeno i primi 12-14 piani che sono stati presentati entro la fine di aprile, arrivi entro la metà di questo mese", ha detto. "Non è una decisione che spetta alla Commissione, ma la Commissione proponendo di approvarli non può che auspicare una approvazione. I tempi di questa approvazione sono certi, cioè un mese dal via libera della Commissione", ha spiegato. (Beb)