Carceri: De Petris (Leu), su Santa Maria Capua Vetere serve Commissione inchiesta parlamentare

- "Sulle inconcepibili violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e sui tentativi di coprirle e nasconderle anche con veri e propri depistaggi emergono ogni giorno nuovi particolari, sempre più inquietanti. La magistratura sta facendo il proprio lavoro, ma quando si pone un problema di tali dimensioni su un tema così fondamentale è la politica a essere chiamata direttamente in causa". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali, Loredana De Petris. "Nel pieno rispetto del lavoro e dell'autonomia della magistratura, il Parlamento deve chiarire cosa è successo non solo in quel carcere ma anche negli altri istituti penitenziari, indagando sul rispetto della legalità nell'universo carcerario, che non può essere considerato un universo a parte dove leggi e regole democratiche valgono meno che altrove. Per questo c'è un solo strumento davvero adeguato: una commissione parlamentare d'inchiesta che deve essere proposta e varata nel tempo più breve possibile", conclude. (Com)