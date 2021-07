© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Gaia-X è "di particolare rilevanza". Lo ha sottolineato il vicepresidente di Confindustria per il Digitale e amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, intervenendo all'evento Anitec-Assinform “Digitale per crescere". "Confindustria lo ha sposato da subito e mi sembra ci sia molto interesse in generale", ha aggiunto. (Rin)