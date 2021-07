Milano: Polizia esegue sequestro antimafia da 2 milioni a Vittuone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino albanese destinatario del provvedimento di sequestro ha precedenti per truffe “rip deal” (operazioni di cambio fraudolenta), operazioni economiche sospette e riciclaggio di autovetture. Grazie al provento illecito dei suoi reati, infatti, O.K. ha mantenuto un tenore di vita agiato senza svolgere alcuna attività lavorativa. Denunciato nel 2004 e poi condannato per introduzione nello stato di moneta falsificata, il 37enne cittadino albanese, nel 2010 e nel 2012, è stato anche denunciato, e successivamente condannato, per le truffe “rip deal”. Nel corso della sua attività criminale, O.K. ha accumulato un ingente patrimonio del tutto sproporzionato con i redditi dichiarati, come ricostruito dagli accertamenti patrimoniali esperiti dai poliziotti della Divisione anticrimine. Inoltre le acquisizioni patrimoniali riconducibili al pregiudicato sono contestuali alla commissione dei reati. Le indagini, infine, hanno permesso di portare alla luce importanti investimenti immobiliari realizzati mediante operazioni economiche sospette. Il valore complessivo dei beni sequestrati è di circa due milioni di euro, rispetto ai quali O.K. è chiamato a dimostrare la provenienza lecita, altrimenti il sequestro si definirà in confisca, ragion per cui lo Stato acquisirà la titolarità dei beni, “ripulendo” il mercato dai capitali illeciti che potranno essere reimpiegati nell’interesse della collettività. (Com)