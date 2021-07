Ue: Gentiloni, più diseguaglianze con pandemia, bisogna lavorare per ridurle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna lavorare a favore della sostenibilità ambientale e per ridurre le diseguaglianze che la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 ha accentuato. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione delle previsioni economiche d'estate. "Dobbiamo essere consapevoli che questa crisi oltre a provocare un bilancio tragico dal punto di vista delle vittime, non ha ridotto le disuguaglianze, non ha eliminato le povertà", ha detto. "Ha certamente premiato alcuni grandi giganti nell'economia globale, e per questo è importante una riforma del sistema di tassazione globale. Ma oltre alla tassazione globale bisogna lavorare per la sostenibilità ambientale e per ridurre queste diseguaglianze che la crisi ha persino accentuato. Abbiamo visto che in diversi Paesi europei il rischio di povertà nel corso della crisi della pandemia non si è ridotto, ma è aumentato", ha continuato. "E' una agenda complessa, è anche una agenda sociale. Ma sono certo che il governo italiano ne è perfettamente consapevole", ha concluso Gentiloni. (Beb)