Roma 2021: Michetti, mia amministrazione sarà rivolta soprattutto a rilancio categorie produttive

- “La mia amministrazione sarà, qualora il popolo di Roma me ne desse facoltà, rivolta a tutti quelli che svolgono ruolo importante in città e soprattutto a categorie produttive che sono state vessate nel periodo del Covid che meritano rilancio, dignità e rispetto, provvedimenti concertati e condivisi che calzino a guanto alle esigenze e realtà che gli si farà dinanzi”. Lo ha detto Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, durante il suo intervento alla presentazione del "Primo Rapporto di consiliatura" dall'Assemblea Capitolina dal 2016 ad oggi sui temi di commercio e turismo, rigenerazione urbana, politica ambientale e mobilità sostenibile, in Aula Giulio Cesare in Campidoglio. (segue) (Rer)