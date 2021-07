Roma 2021: Michetti, mia amministrazione sarà rivolta soprattutto a rilancio categorie produttive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Che siano messi in condizioni che si possa garantire sviluppo e occupazione che è tratto fondamentale di una società che si risolleva, a ogni livello, sana, nel rispetto delle regole del principio di legalità - ha aggiunto -. La pubblica amministrazione non avrà più, per quanto mi riguarda, un effetto ostativo, ma avrà effetto collaborativo. L'amministrazione che io sogno è a totale servizio del cittadino, 55 mila dipendenti tra diretti e indiretti, a servizio di coloro che hanno coraggio di investire a Roma nonostante da anni è in corso processo di desertificazione, per chi ha coraggio di restare a Roma che dovrà essere messo nelle condizioni possibili per prosperare, e che ci sia coincidenza tra interesse pubblico e privato. L’amministrazione deve essere al servizio delle categorie produttive che dovranno essere asse portante e migliore incubatore occupazionale della città”, ha concluso Michetti. (Rer)