Portogallo: Commissione Ue, Pil crescerà del 3,9 per cento nel 2021

- L'economia portoghese crescerà del 3,9 per cento quest'anno e del 5,1 per cento nel 2022. La Commissione europea ha mantenuto invariate le proiezioni di crescita del Pil del Paese lusitano nelle sue previsioni di crescita estive considerando che l'economia è su un "percorso di solida ripresa" dal secondo trimestre di quest'anno, aiutata dal previsto aumento del turismo estero nel terzo trimestre sulla spinta della campagna di vaccinazione in Europa. La Commissione, tuttavia, ha fissato le proiezioni di crescita del Portogallo al di sotto della media della zona euro del 4,8 per cento, rivista al rialzo. La Commissione europea si aspetta che l'inflazione in Portogallo salga allo 0,8 per cento nel 2021 e all'1,1 per cento nel 2022, prevedendo che i prezzi dei servizi aumenteranno gradualmente fino alla fine del 2022, mentre l'impatto al rialzo dei prezzi dell'energia e delle materie prime diminuirà. (Spm)