Università: il 24 Ottobre torna la "CorriBicocca" a sostegno della "Fondazione Rava" (2)

- CorriBicocca si conferma una corsa, aperta a tutti e senza barriere e anche per l'edizione 2021 il percorso si snoderà, non solo tra le vie del Campus, ma anche dell'intero quartiere Bicocca. Sarà possibile correre per cinque o dieci chilometri - una camminata ludico-sportiva non competitiva – oppure si potrà partecipare alla dieci chilometri competitiva, ma in questo caso l'iscrizione sarà riservata ai tesserati Fidal e ai titolari di Runcard. Nel rispetto delle normative anti-covid, verrà applicato il protocollo federale in vigore alla data della manifestazione. Confermato, infine, il "Trofeo Bicocca" che verrà assegnato al Dipartimento (comprensivo di studenti e docenti) che iscriverà più persone alla gara. La novità del 2021 riguarda invece le aziende del quartiere, che contribuiscono a formare la realtà attiva del Distretto Bicocca. Per loro è stato pensato un trofeo ad hoc, per premiare le imprese che iscriveranno più partecipanti, con la possibilità anche di stilare una speciale classifica interna ad ogni azienda. (segue) (Com)