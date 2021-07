Italia: Ocse, a febbraio 945 mila occupati in meno rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio in Italia c'erano 945 mila persone occupate in meno rispetto all'anno precedente. Lo afferma l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nelle Prospettive per l'occupazione del 2021. "Secondo le stime Ocse, in Italia il tasso di occupazione ritornerà ai livelli antecedenti la crisi solo nel terzo quadrimestre del 2022, prima della media Ocse, più tardi che in Germania ma in linea con la Francia", si legge nel rapporto. Sempre secondo le proiezioni dell'organizzazione, nel quarto trimestre del 2019 il tasso di disoccupazione è aumentato del 9,5 per cento, mentre nel maggio scorso il dato è salito del 10,5 per cento. (Frp)