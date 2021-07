Repubblica Ceca: previsioni Commissione Ue, Pil a +3,9 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Repubblica Ceca crescerà del 3,9 per cento nel 2021 e del 4,5 per cento nel 2022. Lo rivelano le previsioni economiche estive della Commissione europea. “La forte seconda ondata della pandemia di coronavirus e le misure restrittive contenute hanno comportato per l’economia della Repubblica Ceca nel primo trimestre del 2021 un calo dello 0,3 per cento”, affermano le previsioni. I consumi diminuiti sono il principale fattore negativo responsabile del calo. “Gli investimenti, invece, hanno osservato un aumento dell’1,6 per cento rispetto al trimestre precedente. Benché gli sviluppi della domanda estera restino favorevoli, il contributo totale delle esportazioni nette è stato inferiore rispetto a quello del trimestre precedente, per lo più per l’aumento delle importazioni”, continua il testo della Commissione europea. L’economia ceca è in ripresa dalla seconda metà di aprile e “gli sviluppi positivi nella situazione sanitaria e la domanda estera crescente si riverberano nell’indicatore della fiducia di consumatori e imprese”. (Beb)