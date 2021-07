Italia: Ocse, a gennaio disoccupazione giovanile al 33,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è salito passando dal 28,7 per cento al 33,8 per cento. È quanto emerge dalle stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nelle Prospettive per l'occupazione del 2021. "L'Italia è uno dei pochi Paesi Ocse in cui il tasso di disoccupazione giovanile è rimasto vicino al suo livello massimo per tutta la primavera del 2021", si legge nel rapporto. "A livello Ocse, invece, il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato dall'11,4 per cento fino ad un picco del 19 per cento, raggiunto già nell'aprile 2020, per poi scendere al 15 per cento ad aprile 2021", continua la nota. (Frp)