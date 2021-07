Italia: Ocse, durante crisi Covid telelavoro ha raggiunto il 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la crisi del coronavirus il telelavoro ha raggiunto il 40 per cento in Italia, ma con notevoli differenze tra le persone con diversi livelli di istruzione. Lo afferma l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nelle Prospettive per l'occupazione del 2021. Nel rapporto si legge che prima della crisi, l'utilizzo del telelavoro in Italia riguardava meno del 5 per cento dei lavoratori dipendenti, contro una media Ocse del 16 per cento. Nell'aprile dello scorso anno, "il 60 per cento dei dipendenti con istruzione universitaria ha lavorato da casa, ma solo un numero trascurabile di lavoratori con bassi qualifiche ha potuto fare altrettanto", riporta l'Ocse. (Frp)