Riccione (Rn): rapinato, immobilizza l'aggressore e lo fa arrestare

- Nelle prime ore della mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Riccione hanno tratto in arresto un 37enne marocchino già noto alle forze dell'ordine, in vacanza dal modenese, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. In particolare, i carabinieri sono intervenuti a seguito della chiamata pervenuta sul numero di emergenza 112 in viale D’annunzio, dove un altro marocchino, ventottenne anche in lui in vacanza a Riccione, aveva segnalato di essere stato appena rapinato del cellulare da un soggetto che era riuscito a bloccare dopo una violenta colluttazione. Effettivamente, al loro arrivo sul posto, i carabinieri hanno proceduto ad identificare il rapinatore, trovato immobilizzato a terra, apprendendo che questi, poco prima, in compagnia di un altro soggetto al momento rimasto ignoto, dopo aver avvicinato la vittima con la scusa di richiedere una sigaretta, aveva sfoderato una lama da rasoio e minacciando il connazionale si era fatto consegnare il suo telefono cellullare. (segue) (Ren)