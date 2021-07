Riccione (Rn): rapinato, immobilizza l'aggressore e lo fa arrestare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colpo però non si è concluso come da copione: infatti, appena l'aggressore ha voltato le spalle per darsi alla fuga, la vittima ha inscenato una improvvisa reazione, ingaggiando un corpo a corpo che ha sì consentito di bloccare uno degli aggressori ma non di recuperare il telefono cellulare, volatilizzatosi insieme all’altro rapinatore. Una volta condotto in carema, l’uomo è stato sottoposto a formale identificazione e dichiarato in stato di arresto. Quindi è stato condotto presso la casa circondariale di Rimini su disposizione del PM di turno e vi rimarrà in attesa della convalida del provvedimento. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato specifiche indagini finalizzate ad accertare l’eventuale coinvolgimento dell’arrestato in altri analoghi episodi. (Ren)