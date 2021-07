Germania: Commissione Ue, Pil crescerà del 3,6 per cento nel 2021, +4,6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania, dopo un calo dell'1,8 per cento nel primo trimestre di quest'anno, con il progressivo allentamento delle misure di contenimento, il Pil dovrebbe risalire dell'1,7 per cento nel secondo trimestre del 2021 e del 3,6 per cento nel terzo. Su base annua, il Pil dovrebbe aumentare del 3,6 per cento nel 2021 e del 4,6 per cento nel 2022. E' quanto si legge nei documenti delle previsioni economiche d'estate della Commissione europea pubblicate oggi. La Commissione ha spiegato che si tratta di un dato leggermente superiore a quanto previsto in primavera, in gran parte a causa del più rapido miglioramento della situazione sanitaria e delle tendenze più favorevoli nella fiducia delle imprese. Dalla previsione di primavera, il ritmo accelerato nella somministrazione dei vaccini e il calo dei tassi di infezione hanno portato a un graduale allentamento delle restrizioni per tutto maggio e giugno, sebbene con significative variazioni regionali. L'atteggiamento delle imprese nei settori dei servizi duramente colpiti è in miglioramento da marzo. Nonostante alcune strozzature dell'offerta, i forti afflussi di ordini dovrebbero alimentare un'espansione nel settore manifatturiero e delle costruzioni nei prossimi mesi. Nel complesso, dopo un lieve rimbalzo nel secondo trimestre, la crescita dovrebbe rafforzarsi in modo significativo nel terzo. Si prevede che l'aumento dei redditi delle famiglie, il beneficio proveniente dal sostegno continuo delle politiche e la riduzione dei risparmi accumulati alimenteranno una vigorosa ripresa dei consumi privati. Si prevede che gli investimenti pubblici e privati si rafforzino grazie a prospettive favorevoli per la domanda interna ed esterna e all'attuazione dei piani di ripresa e resilienza in tutta l'Unione europea, di cui la Germania dovrebbe beneficiare sia direttamente che indirettamente. (segue) (Beb)