Germania: Commissione Ue, Pil crescerà del 3,6 per cento nel 2021, +4,6 per cento nel 2022 (2)

- L'aumento dei prezzi dell'energia, stimolato dall'introduzione graduale dei prezzi del carbonio, spiega parte dell'aumento dell'inflazione da gennaio. Anche l'aumento dell'inflazione osservato per i servizi e i beni industriali non energetici segnala una forte domanda e un aumento dei costi di offerta. L'inversione del rimborso dell'Iva attuata nella seconda metà dello scorso anno dovrebbe innescare un temporaneo balzo dell'inflazione nel terzo e quarto trimestre del 2021. Tuttavia, il continuo rallentamento del mercato del lavoro, riflesso nel livello depresso delle ore lavorate, dovrebbe tenere a freno le pressioni temporanee sui prezzi. Dopo essere salita al 2,8 per cento nel 2021, l'inflazione dovrebbe scendere all'1,6 per cento nel 2022. (Beb)