Francia: Commissione Ue, Pil +6 per cento nel 2021 e 4,2 per cento nel 2022

- Dopo un calo, rispetto al trimestre precedente, dell'1,5 per cento nell'ultimo trimestre del 2020 e dello 0,1 per cento nel primo trimestre di quest'anno, l'attività economica in Francia dovrebbe espandersi dello 0,7 per cento nel secondo e del 3,1 per cento nel terzo trimestre del 2021. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'estate della Commissione europea, pubblicate oggi. Secondo l'esecutivo europeo, gli indicatori disponibili dipingono un quadro più luminoso delle prospettive economiche della Francia nei prossimi mesi. Nel complesso, si prevede che il Pil reale annuo aumenterà del 6 per cento nel 2021 e del 4,2 per cento nel 2022. L'impatto delle restrizioni sui servizi a stretto contatto, introdotte ad aprile, è stato più limitato del previsto in primavera. Inoltre, il ritmo accelerato delle vaccinazioni e il miglioramento della situazione sanitaria hanno portato ad un allentamento delle restrizioni prima del previsto. Di conseguenza, il sentimento dei consumatori e delle imprese è migliorato, suggerendo che l'attività economica, anche nei settori più duramente colpiti dalla pandemia, si è avviata su un solido percorso di ripresa. Questi sviluppi positivi dovrebbero continuare nei prossimi mesi. In particolare, i consumi di servizi sono destinati ad una forte ripresa, sostenuti anche dalla migliore situazione del previsto del mercato del lavoro dove l'occupazione è aumentata nel primo trimestre. Il mercato del lavoro dovrebbe continuare a beneficiare delle misure di sostegno, poiché il governo ha indicato che il loro graduale ritiro sarà strettamente legato alla ripresa. (segue) (Beb)