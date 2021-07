Francia: Commissione Ue, Pil +6 per cento nel 2021 e 4,2 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Man mano che verrà attuato, il piano di ripresa e resilienza della Francia dovrebbe rafforzare gli investimenti pubblici e privati, che hanno già registrato una forte ripresa negli ultimi mesi. Le esportazioni nette sono destinate a sostenere la crescita nei prossimi trimestri grazie alla ripresa del turismo internazionale e alla riconquista di quote di mercato in settori cruciali come l'aeronautica. Si prevede che anche le esportazioni nette della Francia trarranno vantaggio dall'attuazione dei piani di ripresa e resilienza nei Paesi vicini. In questo contesto positivo, alcuni settori, come l'industria automobilistica, sono destinati ad affrontare strozzature nell'offerta. Ma data la predominanza dei servizi nell'economia, questo fenomeno temporaneo non dovrebbe impedire una rapida ripresa dell'attività complessiva. L'inflazione annuale dovrebbe raggiungere l'1,6 per cento nel 2021, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare del petrolio. Anche i prezzi del settore dei servizi sono aumentati alla fine del primo trimestre. Tuttavia, si prevede che le pressioni sui prezzi rimarranno temporanee a causa della prevalenza della debolezza del mercato del lavoro. Con aumenti salariali limitati, l'inflazione di fondo dovrebbe rimanere contenuta all'1,1 per cento. Nel 2022, l'inflazione dovrebbe scendere all'1,2 per cento, principalmente a causa del calo dei prezzi dell'energia e della pausa sugli aumenti delle tasse sul tabacco. (Beb)