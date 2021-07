Spagna: Commissione Ue, crescita del 6,2 per cento nel 2021 e del 6,3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil in Spagna è diminuito dello 0,4 per cento nel primo trimestre di quest'anno a causa dell'impatto delle misure di contenimento del virus e delle interruzioni meteorologiche. Dopo il miglioramento della situazione sanitaria, il rapido avanzamento della campagna di vaccinazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento, il Pil reale dovrebbe riprendersi del 2 per cento nel secondo trimestre e del 3,1 per cento nel terzo trimestre. Su base annua, il Pil reale dovrebbe crescere del 6,2 per cento nel 2021 e del 6,3 per cento nel 2022. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'estate della Commissione europea che ha spiegato che dati recenti più ottimisti indicano che la crescita del Pil nel secondo e terzo trimestre dovrebbe essere più rapida del previsto in primavera. Nel mercato del lavoro, il ritmo della creazione di posti di lavoro e l'uscita dei lavoratori dai programmi di lavoro a orario ridotto nei settori dei servizi duramente colpiti ha registrato un'accelerazione significativa dalla fine dello stato di emergenza il 9 maggio. Altri indicatori continuano a migliorare costantemente, compreso il sentimento delle imprese e dei consumatori. Ciò suggerisce una solidificazione della ripresa nel secondo trimestre che dovrebbe continuare in seguito. Si prevede che i consumi privati e gli investimenti riprenderanno fortemente nel 2021 e nel 2022 dopo il forte calo nel 2020. Si prevede che i consumi privati trarranno vantaggio dagli sviluppi positivi nel mercato del lavoro e dalla graduale normalizzazione dei comportamenti di risparmio delle famiglie. (segue) (Beb)