Spagna: Commissione Ue, crescita del 6,2 per cento nel 2021 e del 6,3 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza dovrebbe rafforzare gli investimenti pubblici e privati e fornire un ulteriore impulso alla ripresa economica, in particolare nel 2022. Si prevede che l'inflazione complessiva supererà in media il 2 per cento su base annua fino all'inizio del 2022, a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, della prevalenza di forti effetti di base e dell'aumento dei prezzi dei servizi sulla scia della domanda repressa. Tuttavia, la perdurante debolezza del mercato del lavoro dovrebbe impedire il persistere di pressioni temporanee sui prezzi, sia dal lato dell'offerta che della domanda. Dopo essere salita al 2,1 per cento nel 2021, l'inflazione annuale dovrebbe scendere all'1,4 per cento nel 2022. (Beb)