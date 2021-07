Grecia: Commissione Ue, Pil +4,3 per cento in 2021 e +6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha registrato una crescita del Pil reale del 4,4 per cento su base annua nel primo trimestre del 2021 nonostante l'intensificarsi delle misure di allontanamento sociale introdotte a gennaio. Nel complesso, si prevede che il Pil reale cresca del 4,3 per cento nel 2021 e aumenti del 6 per cento nel 2022. La crescita è stata trainata principalmente dalle esportazioni nette, grazie ad una forte ripresa delle esportazioni di servizi, e ad un significativo contributo delle scorte. D'altro canto, i consumi privati si sono ridotti dell'1,3 per cento su base trimestrale. E' quanto si legge nelle previsioni economiche d'estate della Commissione europea secondo cui un previsto aumento delle tasse sugli immobili nel 2022 ha dato impulso al settore delle costruzioni. Le misure di allontanamento sociale hanno iniziato ad allentarsi all'inizio di maggio e ne è seguito un aumento della maggior parte dei principali indicatori di fiducia. Le indagini di settore nello stesso periodo hanno indicato una ripresa della domanda estera di beni. La ripresa delle esportazioni di servizi dipende in larga misura dalle prospettive del turismo, che si prevede resterà al di sotto dei livelli del 2019 nell'orizzonte di previsione. I piani ottimistici per l'occupazione nella maggior parte dei settori imprenditoriali dovrebbero portare a una diminuzione marginale del tasso di disoccupazione nel 2021. Sullo sfondo della graduale revoca delle restrizioni in tutto il Paese, le misure politiche di emergenza svolgono un ruolo cruciale nel rilancio e nel sostegno dell'attività economica. Le misure fiscali adottate all'inizio dell'anno, insieme alla spinta del Piano di ripresa e resilienza del paese, dovrebbero rafforzare la domanda interna, che dovrebbe essere il principale motore di crescita sia nel 2021 che nel 2022. Nel complesso, si prevede che il Pil reale cresca del 4,3 per cento nel 2021 e aumenti del 6 per cento nel 2022. (segue) (Beb)