Grecia: Commissione Ue, Pil +4,3 per cento in 2021 e +6 per cento nel 2022 (2)

- Le pressioni inflazionistiche globali hanno determinato un aumento dei prezzi dei fattori di produzione, ma si prevede che il limitato passaggio ai prezzi al consumo, insieme alle pressioni disinflazionistiche nel settore dei servizi, conterrà eventuali pressione al rialzo sui prezzi al consumo. L'inflazione complessiva è prevista a -0,4 per cento nel 2021 e 0,5 per cento nel 2022. Questa previsione rimane soggetta a un elevato livello di incertezza, in particolare in relazione al settore del turismo a seguito dell'allentamento delle restrizioni dovute al Covid-19. Ulteriori rischi derivano dalla velocità di ripresa del settore privato dopo la graduale eliminazione delle misure di sostegno, che dovranno essere attentamente programmate per evitare un'ondata di nuovi fallimenti e limitare eventuali ramificazioni sul mercato del lavoro. Al rialzo, i risparmi accumulati durante la pandemia potrebbero aumentare la spesa in futuro. (Beb)