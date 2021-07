Ue: previsioni Commissione, ripresa economica più rapida, crescita 4,8 per cento in 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha pubblicato oggi le sue previsioni economiche d'estate secondo le quali l'economia europea si riprenderà più rapidamente del previsto, sia perché l'attività nel primo trimestre dell'anno ha superato le aspettative sia perché il miglioramento della situazione sanitaria ha portato a un più rapido allentamento delle restrizioni sul controllo della pandemia nel secondo trimestre. Secondo le previsioni economiche dell'estate 2021, l'economia nell'Unione europea e nell'area dell'euro dovrebbe espandersi del 4,8 per cento quest'anno e del 4,5 per cento nel 2022. Rispetto alla precedente previsione nel primavera, il tasso di crescita per il 2021 è significativamente più elevato nell'Ue (+0,6 punti percentuali) e nell'area euro (+0,5 punti percentuali), mentre per il 2022 è leggermente superiore in entrambe le aree (+0,1 punti percentuali). Si prevede che il Pil reale ritorni ai livelli precedenti la crisi nell'ultimo trimestre del 2021 sia nell'Ue che nell'area dell'euro. Secondo la Commissione europea, la crescita dovrebbe rafforzarsi a causa di diversi fattori. In primo luogo, l'attività nel primo trimestre dell'anno ha superato le aspettative. In secondo luogo, la strategia di contenimento del virus e i progressi con le vaccinazioni hanno portato a un calo del numero di nuove infezioni e ricoveri, che a loro volta hanno permesso agli Stati membri dell'Ue di riaprire le loro economie nel trimestre successivo. Di questa riapertura hanno beneficiato in particolare le imprese del settore dei servizi. I risultati positivi del sondaggio tra consumatori e imprese, nonché la mobilità del monitoraggio dei dati, suggeriscono che è già in corso un forte rimbalzo dei consumi privati. Inoltre, vi sono prove di una ripresa dell'attività turistica intra-Ue, che dovrebbe beneficiare ulteriormente dell'entrata in vigore del nuovo certificato digitale Covid dell'Ue a partire dal primo luglio. Insieme, questi fattori dovrebbero superare l'impatto negativo delle carenze temporanee di input e dell'aumento dei costi che colpiscono parti del settore manifatturiero. (segue) (Beb)