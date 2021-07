Ue: previsioni Commissione, ripresa economica più rapida, crescita 4,8 per cento in 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi privati e gli investimenti dovrebbero essere i principali motori della crescita, sostenuti dall'occupazione che dovrebbe muoversi di pari passo con l'attività economica. La forte crescita dei principali partner commerciali dell'Ue dovrebbe avvantaggiare le esportazioni di beni dell'Ue, mentre le esportazioni di servizi dovrebbero risentire dei rimanenti vincoli al turismo internazionale. Il dispositivo di ripresa e resilienza (la Recovery and Resilience Facility, Rrf) dovrebbe fornire un contributo significativo alla crescita. La ricchezza totale generata dall'Rrf nell'orizzonte di previsione dovrebbe essere pari a circa l'1,2 per cento del Pil reale dell'Ue nel 2019. L'entità attesa del suo impulso alla crescita rimane sostanzialmente invariata rispetto alla precedente previsione, in quanto le informazioni provenienti dai Piani di ripresa e resilienza ufficialmente presentate negli ultimi mesi confermano sostanzialmente la valutazione effettuata in primavera. Anche le previsioni per l'inflazione quest'anno e il prossimo sono state riviste al rialzo. Si prevede che quest'anno l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, i colli di bottiglia della produzione dovuti a vincoli di capacità e la carenza di alcuni componenti di input e materie prime, nonché una forte domanda sia in patria che all'estero eserciteranno una pressione al rialzo sui prezzi al consumo. Nel 2022, queste pressioni dovrebbero attenuarsi gradualmente man mano che i vincoli alla produzione vengono risolti e la domanda e l'offerta convergono. (segue) (Beb)