Ue: previsioni Commissione, ripresa economica più rapida, crescita 4,8 per cento in 2021 (3)

- Di conseguenza, l'inflazione nell'Ue è ora prevista in media del 2,2 per cento quest'anno (+0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni di primavera) e dell'1,6 per cento nel 2022 (+0,1 punti percentuali). Nell'area dell'euro l'inflazione è prevista in media all'1,9 per cento nel 2021 (+0,2 punti percentuali) e all'1,4 per cento nel 2022 (+0,1 punti percentuali). L'incertezza e i rischi che circondano le prospettive di crescita sono elevati, ma rimangono complessivamente equilibrati. I rischi posti dall'emergere e dalla diffusione delle varianti del virus Covid-19 sottolineano l'importanza di accelerare ulteriormente il ritmo delle campagne di vaccinazione. I rischi economici riguardano in particolare la risposta delle famiglie e delle imprese ai cambiamenti delle restrizioni. L'inflazione potrebbe risultare superiore alle previsioni, se i vincoli di offerta sono più persistenti e le pressioni sui prezzi sono trasferite più fortemente sui prezzi al consumo. (Beb)