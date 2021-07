Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, a Ekaterinburg design italiano con due mostre su Olivetti e Bertone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore in Russia, Pasquale Terracciano, ha inaugurato a Ekaterinburg due mostre in occasione della fiera dell'industria Innovativa e dell'talian Design Day "È con vero piacere che inauguro oggi presso gli splendidi spazi del Museo del Design e dell'Architettura di Ekaterinburg due belle mostre che intendono celebrare due figure iconiche della storia del Design italiano, Adriano Olivetti e Nuccio Bertone, in occasione dell'Italian Design Day che la rete diplomatica italiana si accinge a onorare in tutto il mondo", ha dichiarato Terracciano. "Ciò che riconosciamo oggi come design e stile è ciò che venne creato allora per superare la materia e dare forma a un'idea carica di obiettivi e progetti, sullo sfondo dello sviluppo della società industriale dei consumi", ha proseguito l'ambasciatore. " La mostra dedicata ad Adriano Olivetti esemplifica questo affascinante processo di riflessione e di rielaborazione del rapporto tra impresa e società. Per Olivetti la fabbrica è il motore dello sviluppo politico ed economico del territorio e aspira a immettere sul mercato "bene e non solo di beni" ha osservato l'ambasciatore, in apertura dell'esposizione. La mostra, concepita dal Maeci insieme alla Fondazione Maxxi e alla Fondazione Olivetti, presenta materiali multimediali provenienti dall'archivio della Fondazione Adriano Olivetti, dall'Associazione Archivio Storico Olivetti e da altri importanti archivi nazionali. Il progetto espositivo è organizzato in quattro grandi sezioni tematiche (Fabbrica, Cultura e Immagine, Città e Politica, Comunità), ognuna delle quali è sviluppata in chiave interdisciplinare. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 7 agosto 2021. (segue) (Rum)