Toscana: consiglio regionale ha approvato bilancio Irpet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio di esercizio 2020 dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet) registra un utile pari ad euro 445.308, in aumento rispetto a quello dell’anno precedente in cui era di euro 292.369". Lo ha riferito la Regione in una nota. Il presidente regionale della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani (Pd) ha dichiarato: ”E’ un utile importante, che verrà trattenuto nel bilancio dell’Istituto in un fondo di riserva a copertura di perdite future per il 20 per cento, pari a circa 89.000 euro, mentre l’80 per cento, pari a circa 356.200 euro, verrà restituito alla Regione Toscana". Quindi ha aggiunto: "L’utile deriva anche dal fatto che Il precedente direttore, Casini Benvenuti, era in stato di quiescenza e non percepiva compenso. In generale si registra un rallentamento dell’attività, com’era inevitabile, con un valore della produzione diminuito del 7 per cento circa rispetto al 2019. Sono diminuiti i contributi per attività comuni tra Regione Toscana e Irpet e quelli per soggetti terzi pubblici e privati. Il costo della produzione è calato del 13,7 per cento. E’ aumentato il costo di beni e banche dati per l’attività di ricerca, ma è diminuito il costo dei servizi e si è praticamente azzerato il canone di concessione per la sede”. La delibera è stata approvata con diciassette voti favorevoli, dodici contrari e un’astensione. (Ren)