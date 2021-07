Polonia: previsioni Commissione Ue, Pil a +4,8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Polonia crescerà del 4,8 per cento nel 2020 e del 5,2 per cento nel 2022. E’ quanto emerge dalle previsioni economiche estive della Commissione europea. Dopo una lieve contrazione dell’attività economica a fine 2020, la Polonia ha inaugurato il 2021 in modo positivo. "Il Pil reale è cresciuto nel primo trimestre dell’anno dell’1,1 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020, sostenuto dalla ripresa degli scambi con i principali partner commerciali di Varsavia e dalla fiducia di imprese e consumatori", si legge nelle previsioni. Gli investimenti privati sono stati il traino principale del rilancio. "Nel settore manifatturiero sono cresciuti del 18 per cento su base trimestrale. I consumi privati sono invece stati favoriti dalle opportunità di spesa e da un mercato di lavoro stabile", prosegue il testo. Ci si attende che la ripresa acceleri nel secondo e terzo trimestre man mano che le restrizioni all’attività economica verranno rimosse. La Commissione Ue prevede anche che le importazioni tra 2021 e 2022 si riprenderanno a un ritmo accelerato rispetto alle esportazioni. (Beb)