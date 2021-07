Imprese: Bosetti (Terna), Piano sviluppo 2021 è sostenibile, attenzione a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano di sviluppo 2021 rappresenta al meglio l’idea che Terna ha del futuro, e si sviluppa lungo tre direttrici: la decarbonizzazione, che consente una sempre maggiore generazione da fonti rinnovabili; l’efficienza del servizio; e la sicurezza e resilienza del sistema, grazie ad una aumentata capacità di trasmissione e alle interconnessioni con l’estero. Così Valentina Bosetti, presidente di Terna, aprendo la conferenza stampa organizzata oggi per presentare il Piano. “Tali direttrici rispecchiano gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: il nostro Piano è quindi sostenibile, così come il 95 per cento degli investimenti di Terna”, ha affermato, sottolineando l’importanza della resilienza non solo in termini di rete e generazione energetica, ma anche rispetto all’elemento climatico. “Il cambiamento climatico in atto si manifesterà in futuro con eventi metereologici estremi: non dobbiamo guardare solo al passato e ai suoi effetti sulla rete, ma anche capire come costruirne una che sia resiliente agli avvenimenti futuri”, ha concluso.(Rin)