Italia: Ocse, sostenere lavoratori dopo rimozione blocco licenziamenti

- In Italia è "particolarmente importante sostenere i lavoratori che corrono il rischio di perdere" il lavoro con al progressiva rimozione del blocco di licenziamenti. È quanto sostiene l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), nelle Prospettive per l'occupazione del 2021. "Formare i lavoratori in cassa integrazione può aumentarne la produttività, riducendo il rischio di licenziamento e migliorando la probabilità di trovare impiego altrove", sostiene l'Ocse. Nell'aprile dello scorso anno il ricorso alla Cassa integrazione ha raggiunto un picco del 30 per cento, contro la media del 20 per cento registrata tra i Paesi membri dell'Ocse. A dicembre, ultimo mese per cui sono disponibili i dato, era all'8 per cento.(Frp)