Ue: Gentiloni, quest'anno crescita economica più rapida degli ultimi decenni

- Quest'anno l'economia dell'Unione europea registrerà la crescita più rapida degli ultimi decenni. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando le previsioni economiche d'estate. "L'economia dell'Ue è destinata a registrare la crescita più rapida degli ultimi decenni quest'anno, alimentata da una forte domanda sia interna che globale e da una riapertura più rapida del previsto dei settori dei servizi dalla primavera", ha detto. "Grazie anche alle restrizioni nei primi mesi dell'anno che hanno colpito l'attività economica meno del previsto, stiamo aggiornando le nostre previsioni di crescita per il 2021 di 0,6 punti percentuali. Questa è la revisione al rialzo più alta che abbiamo fatto in più di 10 anni ed è in linea con la fiducia delle aziende che ha raggiunto un livello record negli ultimi mesi", ha spiegato. "Con il decollo dello strumento per la ripresa e la resilienza, l'Europa ha un'opportunità unica per aprire un nuovo capitolo di una crescita più forte, più equa e più sostenibile. Per mantenere la ripresa in carreggiata, è essenziale mantenere il sostegno politico per tutto il tempo necessario", ha ribadito Gentiloni. "Fondamentale, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi di vaccinazione, basandoci sugli impressionanti progressi compiuti negli ultimi mesi: la diffusione della variante Delta è un duro promemoria che non siamo ancora usciti dall'ombra della pandemia", ha sottolineato. (Beb)