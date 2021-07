Campidoglio: De Vito (FI), io presidente equilibrato, oltre 800 delibere da inizio mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre provato a svolgere il mio ruolo con equilibrio, consentendo sempre alla maggioranza di governare ma permettendo alle opposizioni di svolgere il proprio ruolo di pungolo". Lo ha detto nel corso della presentazione del "Primo Rapporto di consiliatura" dall'Assemblea Capitolina dal 2016 ad oggi sui temi di commercio e turismo, rigenerazione urbana, politica ambientale e mobilità sostenibile il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito. "Nel 2016 sono state approvate 150 delibere, nel 2017 157, nel 2018 148, nel 2019 100, nel 2020 216 e nel 2021 fino a oggi 54: 827 delibere in tutto, un risultato che rivendico con forza. L'Aula ha sempre svolto il suo ruolo pienamente, con ogni anno circa 100 Consigli per un totale di circa 500 sedute". Un altro risultato, per il presidente dell'Aula, sono "i bilanci approvati per tempo: finalmente una corretta programmazione finanziaria, non sono stati fatti nuovi debiti e questo è un risultato d'aula che rivendico e ritengo". (segue) (Rer)