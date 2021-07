Campidoglio: De Vito (FI), io presidente equilibrato, oltre 800 delibere da inizio mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento di oggi, ha sottolineato De Vito, "è un'occasione di confronto con le parti sociali e le associazioni di categoria, un compito doveroso. Non ci si può chiudere dentro il Campidoglio, bisogna confrontarsi quotidianamente e stabilmente. Per questo ho proposto il Forum Roma 2030-2050, quello che tutti i sindaci hanno dichiarato nelle interviste delle domeniche ma non hanno mai fatto. Io volevo una struttura permanente sulle principali direttrici di sviluppo per la Capitale: dalla smart city alla rigenerazione urbana. Penso che sia un lascito che almeno nell'ultima seduta di Consiglio potremmo lasciare a chi governerà dopo e che magari oggi siede su questi scranni", ha concluso il presidente. A quanto si apprende, il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti interverrà all'evento presieduto da Marcello De Vito, da poco passato nelle fila di Forza Italia dopo aver lasciato il Movimento 5 stelle. (Rer)